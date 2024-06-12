Bloomberg: США розширюють санкції, щоб обмежити продаж мікросхем російській військовій машині

Адміністрація президента Джо Байдена розширює санкції на продаж напівпровідникових чипів та інших товарів до Росії, націлюючись на сторонніх продавців у Китаї та інших країнах, прагнучи ще придушити військову машину Володимира Путіна.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Адміністрація Байдена оголосить про зміни, які розширять сферу дії наявних заходів експортного контролю та обмежень і будуть спрямовані на товари під маркою США, навіть якщо вони не виробляються всередині країни.

Зокрема, основною метою змін є чипи. За словами співрозмовників, незважаючи на спроби обмежити доступ Москви до технологій, що підтримують її військові дії, Росії все ще вдається отримувати чіпи з третіх країн для використання в ракетах та інших пристроях, критично важливих для її військової машини.

За словами співрозмовників, США розширять категорії товарів, на які поширюються обмеження, а також визначать за адресами гонконзькі організації, які постачають товари в Москву.

Прес-секретар Ради національної безпеки Джон Кірбі підтвердив вжиття нових заходів, але відмовився обговорювати конкретні деталі.

За словами Кірбі, ці заходи будуть спрямовані проти організацій і мереж, які допомагають Росії закуповувати товари для використання у війні, посилять правила для “фінансових посередників” і обмежать діяльність ключових секторів.

Одна з найзначніших змін – вимога США експортної ліцензії для виробників або сторонніх продавців, які продають чіпи та інші товари російським військовим структурам.

Перекупники можуть подати заявку на отримання ліцензії на продаж, якщо він здійснюється в законних, невійськових цілях. Компанії, що порушують санкції, можуть бути піддані кримінальному покаранню або обмеженню на власні поставки.

Адміністрація Байдена також детально розповість про так звані тимчасові заборонні накази щодо фірм, які, на їхню думку, порушують обмеження і продають товари, зокрема, пов’язані з російським авіаційним сектором.

Крім того, США розширюють обмеження на корпоративне програмне забезпечення, що використовується в Росії, що на практиці призведе до припинення оновлень для цього програмного забезпечення.

Розширення обмежень на чіпи, вироблені за кордоном, є останнім кроком у тривалому прагненні США та Європейського союзу обмежити доступ Росії до технологій, що використовуються у військових діях.

Незважаючи на численні раунди торгових обмежень, Росія частково обходить їх, імпортуючи все необхідне через треті країни або мережі посередників.

Минулого року Росія імпортувала чіпи на суму понад 1 мільярд доларів. Деякі з цих поставок були виготовлені дочірніми компаніями і субпідрядниками західних фірм і переміщалися через посередників і реселерів.