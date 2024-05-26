Bloomberg: Росія щосили намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії

Існує “підвищений ризик” кібератак з боку російських хакерів під час українського Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні, повідомляє Bloomberg з посиланням на NZZ am Sonntag.

Росія, яку не запросили на захід 15-16 червня в Бургеншток, швидше за все, шукатиме способи зірвати зустріч, повідомила швейцарська газета, посилаючись на ІТ-експертів і людей у Федеральному управлінні кібербезпеки Швейцарії, імена яких вона не назвала.

Окремо SonntagsZeitung повідомила, що Швейцарія не вислала жодного російського дипломата з моменту вторгнення Москви в Україну на початку 2022 року, хоча за цей час Росія збільшила кількість своїх співробітників у Берні та Женеві на десятки осіб.

Вважається, що близько третини російського дипломатичного контингенту в Швейцарії працює паралельно з підрозділами військової, зовнішньої або внутрішньої розвідки, повідомив газеті співробітник швейцарської розвідки, ім’я якого не було названо.

Швейцарські законодавці в понеділок мають проголосувати за пропозицію про те, щоб країна “системно” висилала дипломатів, які, за оцінками, причетні до шпигунства.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії підтвердив, що наразі в країні перебуває 217 російських дипломатів: 75 – у швейцарських установах і 142 – у багатосторонніх організаціях, багато з яких розташовані в Женеві.

Швейцарія вживатиме заходів проти будь-яких дипломатів, які будуть помічені у незаконній розвідувальній діяльності, заявив речник МЗС Швейцарії.

Між тим, президент Росії Володимир Путін підштовхує країни Азії, Африки і Південної Америки триматися подалі від швейцарської конференції.

Путін, міністр закордонних справ Сергій Лавров та інші російські чиновники звернулися до десятків країн, від Індії до крихітних Коморських островів, щоб утримати їх від участі в Саміті миру, йдеться у дипломатичній ноті, яку отримало агентство Bloomberg News.