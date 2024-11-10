Політика

Bloomberg: Росія платить “надзвичайну ціну” в Україні
10 Листопада 2024 13:38
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війна, втрати ворога
Сер Ентоні Радакін / Фото BBC

За даними начальника штабу оборони Великої Британії, у жовтні російські війська в Україні щодня втрачали в середньому близько 1 500 вбитих і поранених, передає Bloomberg.

Адмірал сер Ентоні Радакін заявив BBC, що російський народ платить «надзвичайну ціну» за вторгнення президента Володимира Путіна, зазначивши, що жовтень став найгіршим місяцем за втратами з початку конфлікту в лютому 2022 року.

«Росія ось-ось втратить 700 000 осіб убитими або пораненими – це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна», – сказав він у програмі “Неділя з Лорою Куенссберг”.

За його словами, в той час як Росія досягає успіхів і чинить тиск на Україну, втрати відбуваються «на крихітних ділянках землі».

Вартість війни, яка, за його словами, становить понад 40% державних витрат на оборону і безпеку, також є «величезним тягарем» для Росії.

Після того як обраний президент США Дональд Трамп поставив під сумнів підтримку України з боку США, сер Ентоні заявив, що західні союзники підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».

«Це послання, яке має засвоїти президент Путін, і запевнення для президента Зеленського», – сказав він.

У своїй статті в The Sunday Times сер Ентоні зазначив, що зростаюча загроза з боку авторитарних держав, включно з Росією, Північною Кореєю і підтримуваним Іраном рухом єменських хуситів, змушує міжнародне співтовариство «відчувати величезне навантаження».

«Це нова ера конкуренції і суперництва, яка триватиме десятиліття і може виявитися більш руйнівною для нашої економіки і нашої безпеки, ніж все, що Британія пережила в сучасну епоху», – написав він.


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