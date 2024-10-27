Bloomberg: Росія наступає по всій лінії фронту

Росія продовжує повільний наступ по всій лінії фронту в Україні напередодні виборів у США, результати яких матимуть серйозний вплив на здатність Києва дати відсіч, пише Bloomberg.

Незважаючи на нові рекордні втрати, армія Москви все ще зможе домогтися тактичних успіхів на полі бою, заявили західні чиновники, які відмовилися називати свої імена у зв’язку з обговоренням секретної інформації. Наразі Росія щодня зазнає близько 1200 втрат в Україні, заявив у понеділок офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Російські війська продовжують просуватися на сході Донецької області, контроль над якою залишається найближчою стратегічною метою Москви. Опорне місто Вугледар нещодавно перейшло під контроль Москви, а логістичний центр Покровськ все більше перебуває під загрозою. Українські солдати також поступово втрачають позиції в курському регіоні Росії, де в серпні вони здійснили несподіване вторгнення.

Офіційні особи в Києві та Європі стурбовані тим, що перемога Дональда Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена піти на болюче врегулювання, яке дасть змогу президенту Володимиру Путіну зміцнити свої позиції на території країни.

Хоча президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність така, що його виснажені збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Деякі союзники України вже заговорили про те, чим може закінчитися війна.

Якщо Трамп, який заявив, що «залагодить» конфлікт ще до вступу на посаду, буде обраний і виконає свої погрози припинити підтримку, можливості України різко звузяться. Але навіть якщо переможе Камала Гарріс, США, ймовірно, буде важко домогтися значної фінансової підтримки через Конгрес, кажуть західні чиновники, які відмовилися називати свої імена, обговорюючи делікатні питання.

Київ уже відчув смак того, як може виглядати послаблення підтримки. Міжусобиця в США відклала затвердження багатомільярдного пакета допомоги на шість місяців, що стало ударом для України, яка відчуває брак боєприпасів і живої сили. Москва продовжує атаки на енергетичну і критично важливу інфраструктуру країни, що, на думку Києва, призведе до масових вимкнень електроенергії та перебоїв з опаленням із настанням холодного сезону.

Поряд із пануванням у повітрі, Росія має значну перевагу перед Україною в боєприпасах. За словами одного західного чиновника, чисельність її особового складу перевищує чисельність українських військ у співвідношенні три до одного і, ймовірно, щомісяця набирає близько 30 000 нових військовослужбовців. Москва також поповнила свої сили тисячами північнокорейських військовослужбовців, згідно з оцінками української та південнокорейської розвідки.

Американські офіційні особи стурбовані, але менш песимістично, ніж інші союзники, оцінюють ситуацію на полі бою. Високопоставлені американські чиновники раніше в жовтні заявили, що, на їхню думку, Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії принаймні кілька місяців, зазначивши, що Київ отримує більш стабільні поставки боєприпасів.

Цього може бути достатньо для України, щоб утримати лінію фронту, але може бути недостатньо для перемоги.

Зеленський нещодавно представив свій так званий план перемоги, який, за його словами, спрямований на те, щоб змусити Кремль піти на переговори й уникнути заморожування конфлікту на поточній лінії фронту. Він сказав, що Україна працює над тим, щоб отримати більше військової допомоги і дозвіл використовувати зброю західного виробництва для ударів по території Росії, але додав, що багато що залежить від результатів виборів у США.

Київ розраховує на посилення протиповітряної оборони і підтримку з боку сусідніх країн, щоб збивати російські ракети і безпілотники, що наближаються до їхнього повітряного простору, а також на можливість послабити наступальні можливості Росії на окупованих територіях.

Україні необхідно більше техніки для своїх бригад; Німеччина і Франція мають намір надати обладнання щонайменше для двох бригад, сказав Зеленський. Київ також просить допомоги в розвитку власного потенціалу дальніх ударів, на що США вже виділили 1,6 мільярда доларів.

За словами людей, знайомих із цим планом, Україна також прагнутиме продовжити просування в Курську з метою вплинути на громадську думку в Росії.

«Росія утримуватиме ініціативу, не рахуючись із втратами, і використовуватиме свої можливі локальні успіхи на полі бою, щоб тиснути на Україну всередині країни і тиснути на наших партнерів», – сказав Микола Бєлєсков, науковий співробітник київського Інституту досліджень національної безпеки.

«Модель, за якої Захід постачає боєприпаси, а Україна – живу силу, може більше не працювати», – сказав Бєлєсков. «Хоча США завжди говорили, що американських військ на землі не буде, ми наближаємося до того моменту, коли така потреба може виникнути у наших партнерів, тому що українські ресурси не безмежні».