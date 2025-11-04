Зеленський доручив збільшити фінансування та кількість екіпажів безпілотників на ключових напрямках

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що доручив збільшити фінансування військових корпусів, які діють на ключових напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Глава держави перебував на Донеччині та Дніпропетровщині, зокрема на Покровському напрямку, де відвідав підрозділи, що утримують оборону — корпуси Національної гвардії, Десантно-штурмових військ і Сил безпілотних систем. Зеленський зустрівся з командирами та військовими, які обороняють Покровськ, Мирноград і Добропілля, та відзначив найкращих бійців державними нагородами.

«Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням. Найбільше коштів зараз спрямовується на виробництво дронів — це основа нашої сучасної армії. Ми також спрощуємо процедури, щоб підрозділи могли швидше отримувати і виробляти необхідне», — зазначив Президент.

Він додав, що безпілотники залишаються головним пріоритетом у забезпеченні війська, а також наголосив на необхідності збільшення кількості екіпажів і постачання обладнання.

Окремо Зеленський відзначив, що російські війська знову були змушені переносити терміни захоплення Покровська та Добропілля, і кожна втрата ворога на цих ділянках посилює оборону України.

Президент також згадав про звіт Європейської комісії, який визнав найкращі за три роки результати України на шляху до членства в ЄС. «Україна робить усе, щоб отримати членство в Євросоюзі, навіть у час війни. Ми готові до відкриття переговорних кластерів — потрібне лише європейське рішення», — наголосив він.