Bloomberg: Російська еліта не вірить у шанси Путіна виграти війну в Україні

Російська еліта втомилася від війни і хоче її припинення, хоч і сумнівається, що Путін зупинить бойові дії. Про це пише Bloomberg із посиланням на сім джерел, знайомих із ситуацією.

Найкращим результатом для Кремля навіть найоптимістичніші джерела агентства називають переговори та заморожування конфлікту до кінця року, після яких Путін міг би оголосити піррову перемогу Росії, утримавши частину захопленої української території.

Хоча ніхто з еліт і не хоче протистояти президенту у зв’язку з російським вторгненням в Україну, воно похитнуло абсолютну віру в його лідерство, заявили чотири співрозмовники агентства.

“Еліта перебуває в безвиході: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну”, — сказав Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який залишив країну після вторгнення.

Bloomberg описує настрій багатьох представників політичної та ділової еліт у Росії щодо перспектив війни в Україні як “зневіра”, яка, як зазначає агентство, швидше за все, посилить перекладання відповідальності за невдале вторгнення з величезними втратами без будь-яких значних успіхів на полі бою.

Атаки безпілотників усередині Росії, зокрема у Москві, посилюють почуття незахищеності, а поширення бойових дій на Білгородську область “кинуло виклик іміджу” Путіна як гаранта безпеки Росії, кажуть співрозмовники Bloomberg.

У цій ситуації, зазначають вони, навіть ті, хто підтримує вторгнення, розчарувалися в перспективах Росії у війні, яка мала завершитися протягом кількох днів, а йде вже півтора роки.

Більшість представників еліти “не піднімають голови” і продовжують свою роботу, переконані, що вони не можуть впливати на події, кажуть співрозмовники агентства. Володимир Путін, за їхніми словами, не виявляє жодних ознак бажання покласти край війні.