Політика

Bloomberg: Путін знову бреше

16 Липня 2023 15:31
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Президент Володимир Путін заявив, що Росія використає касетні бомби, якщо вони будуть використані проти його військ, заперечуючи, незважаючи на докази, що сили Кремля вже використовували суперечливі боєприпаси в Україні, пише Bloomberg.

“У Росії достатньо різних типів касетних боєприпасів, різного роду”, – сказав Путін в інтерв’ю телеканалу “Росія-1”, частину якого опублікував у Telegram-каналі журналіст Павло Зарубін.

“До цього часу ми цього не робили, не використовували, і в нас не було такої потреби”, – додав Путін. «Але, звичайно, якщо їх використають проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії».

Минулого року спостерігачі ОБСЄ дійшли висновку, що сили Кремля використовували касетні бомби під час вторгнення в Україну, що допомогло завдати «непотрібної та непропорційної шкоди цивільному населенню».

«Російські сили застосували касетні боєприпаси та вибухову зброю, таку як бомби, що скидаються з повітря, ракети, важкі артилерійські снаряди та ракети залпового вогню в населених пунктах», — заявив посол США в ОБСЄ у Відні в липні 2022 року.

Росія «без розбору використовує касетні боєприпаси з першого дня свого вторгнення», – сказав Олексій Резніков у дописі у Twitter 7 липня, де виклав обґрунтування потреби Києва у цій зброї. Харків, друге за величиною місто України, «зазнав невпинного обстрілу» боєприпасами в лютому та березні 2022 року», – нагадав він.


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