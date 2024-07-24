Bloomberg: Польща попереджає про можливий наплив українських біженців

Влада Польщі попередила про можливий приплив біженців із сусідньої України після того, як російські війська посилили атаки на енергетичний сектор країни та інші важливі об’єкти інфраструктури.

Як зазначає Bloomberg, цього року Кремль посилив удари по енергосистемі України, що призвело до відключення електрики для домогосподарств і промислових підприємств. З березня діє режим нормування електроенергії, і в деякі дні вона подається лише на кілька годин.

“У нас є дуже чіткі сигнали про те, що через російську агресію восени і взимку може бути великий приплив біженців”, – заявив у середу у Варшаві Даріуш Марчінський, директор департаменту МВС із захисту цивільного населення та управління надзвичайними ситуаціями.

Від початку війни, за даними прикордонної служби, понад 18 мільйонів українців перетнули кордон Польщі. Трохи менше ніж 1 мільйон вирішили залишитися в країні-члені Європейського Союзу, до того ж багато хто з них знайшов роботу або відкрив власний бізнес.

Президент України Володимир Зеленський шукає інвестиції для будівництва 1 гігавата децентралізованих генерувальних потужностей у найближчі місяці. На знак підтримки Києва Польща і Молдова заявили раніше в липні, що шукають способи допомогти Україні зміцнити свою енергетичну безпеку.

Польща, де в достатку є вугілля, обговорює план, який дасть змогу її генераторам спалювати паливо в себе вдома і відправляти електроенергію в Україну, використовуючи наявні мережі. Молдова працює над планом виробництва електроенергії на своїй території з використанням українського газу, хоча цей проєкт технічно складний і, найімовірніше, не почнеться до зими.