Bloomberg: Лідери України та рф пом’якшили свою позицію щодо прямих переговорів

Лідери України та Росії дали зрозуміти, що їхня попередня відмова розмовляти один з одним пом’якшилася після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв покласти край повномасштабному вторгненню Москви.

В інтерв’ю телеведучому Пірсу Моргану президент України Володимир Зеленський підтвердив свою готовність поговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про припинення війни в присутності партнерів України, пише Bloomberg.

Його заява перегукується з висловлюваннями в інтерв’ю Bloomberg News минулого місяця про те, що він готовий сісти за стіл переговорів з Росією разом із США та Європейським Союзом.

Зеленський довгий час виключав прямі переговори з Путіним. Але з поверненням Трампа в Білий дім і продовженням просування російських військ на сході України спроба припинити війну, яка триває вже третій рік, набуває нової актуальності.

«Якщо це єдиний спосіб, за допомогою якого ми зможемо принести мир громадянам України, ми, безумовно, підемо на це», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання Моргана про те, як він почуватиметься, сидячи навпроти російського лідера. «Яке значення має моє ставлення до нього?»

«Розмова з Путіним взагалі – одна розмова з цим вбивцею – це вже компроміс», – сказав Зеленський.

Путін, який отримав п’ятий президентський термін у березні минулого року на виборах, які жорстко контролювалися Кремлем, заявив, що не може вести переговори із Зеленським, якого він назвав нелегітимним президентом.

Термін повноважень Зеленського формально закінчився в травні минулого року, а нові президентські вибори не можуть бути проведені в умовах воєнного стану, який Україна оголосила на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тим не менш, позиція Москви, схоже, також змінилася. Незважаючи на «великі проблеми» Зеленського з точки зору легітимності, «російська сторона залишається відкритою до переговорів», – заявив у середу журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков.