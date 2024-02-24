Bloomberg: Лідери країн G7 пообіцяли продовжувати надавати допомогу Україні

Під час відеоконференції з Володимиром Зеленським лідери країн G7 пообіцяли продовжувати надавати допомогу Україні, пише Bloomberg.

До Джо Байдена і Володимира Зеленського приєдналися прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель і міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Учасники зустрічі “обговорили нашу постійну підтримку України та кроки, які ми можемо зробити разом, щоб продовжувати притягувати Росію до відповідальності”, – йдеться в заяві Білого дому. Союзники України обіцяли збільшити військову допомогу і можливості з постачання зброї в міру активізації бойових дій навесні цього року.

“Ми повертаємо собі те, що належить нам, і, безумовно, змусимо путінський режим заплатити належну ціну”, – сказав Зеленський під час відеоконференції. Він наголосив на нагальній необхідності отримання негайної військової допомоги: “Ви всі знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб посилити нашу армію на суходолі, і ви знаєте все, що нам потрібно, щоб наростити і продовжити наш успіх на морі, і ви дуже добре знаєте, що нам все це потрібно вчасно, і ми на вас розраховуємо”.