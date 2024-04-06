Bloomberg: Китай надає Росії геопросторову розвідку, попереджають США

США попереджають союзників, що Китай посилив свою підтримку Росії, в тому числі шляхом надання геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у її війні проти України, пише Bloomberg.

На тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для ВПК.

За словами одного з співрозмовників, китайська підтримка також включає оптику, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.

Пекін намагається зображати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий союз з Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали дружбою “без обмежень” напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

У 2023 році товарообіг між двома країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Сусід Росії став постачальником усього – від одягу до машин і автомобілів – після втечі західних виробників і численних пакетів санкцій. Водночас Росія збільшила експорт до Китаю таких товарів, як вугілля та нафта.

Важливо, зазначає видання, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до технологій з обмеженим доступом, в тому числі до мікросхем і інтегральних схем, які використовуються в озброєнні або необхідні для його створення. США і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання.

Минулого року адміністрація Байдена також наклала санкції на китайську компанію за надання супутникових знімків російській технологічній фірмі, яка, в свою чергу, надала їх групі найманців “Вагнера”.

Пекін також ще не повідомив, чи візьме участь у саміті, який Україна організовує для узгодження ключових принципів, на яких будуватиметься майбутнє мирне врегулювання з Росією.

Підтримка Китаєм Росії посилилася за останні місяці. Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня поінформував європейських союзників про масштаби і значення підтримки з боку Китаю і про необхідність робити більше для її обмеження, сказав один із співрозмовників.

Цього тижня міністр фінансів Джанет Єллен також попередила про “значні наслідки”, якщо буде встановлено, що компанії, в тому числі китайські, надають матеріальну підтримку війні Росії проти України та її військово-промисловій базі.

Занепокоєння з’явилося в той час, коли Україна зіткнулася з критичною нестачею артилерії, а її союзники докладають зусиль, щоб поповнити запаси для Києва. Росія, тим часом, змогла збільшити власне виробництво озброєнь, продовжує імпортувати ключові компоненти через мережу третіх країн і отримує снаряди та інші види озброєнь з Північної Кореї та Ірану.

Адміністрація Байдена раніше попереджала Пекін не надавати Росії зброю, і поки що немає жодних ознак того, що він це зробив.