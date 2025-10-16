Bloomberg: Індійські НПЗ планують скоротити, а не припинити закупівлю російської нафти

Нафтопереробні компанії Індії очікують скорочення, але не повного припинення закупівель російської нафти після заяв президента США Дональда Трампа. Керівники чотирьох компаній повідомили, що їх застали зненацька ці висловлювання, і вони очікують на роз’яснення ситуації від уряду в Нью-Делі.

Про це пише Bloomberg.

Напередодні Президент США повідомив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі, що могло б суттєво обмежити доступ Кремля до нафтових доходів, якби це справді сталося. Індія офіційно не підтвердила і не спростувала слова Трампа.

Однак керівники чотирьох компаній, які забезпечують понад 80% нафтопереробних потужностей Індії, заявили, що за їхнім попереднім аналізом очікується лише скорочення закупівель, а не повне припинення, про яке говорив Трамп. За винятком одного, усі посадовці попросили не називати їхніх імен, оскільки не уповноважені виступати публічно, і зазначили, що ще не отримали офіційних інструкцій від уряду. Всі вони заявили, що заява Трампа стала для них несподіванкою, як і для представників трьох інших компаній, які не висловили позиції щодо можливого скорочення закупівель.

Тим часом Індія цього тижня пообіцяла збільшити закупівлі скрапленого газу зі США. Це рішення частково відбувається за рахунок постачальників із Близького Сходу, але демонструє готовність Нью-Делі співпрацювати з Вашингтоном.

Уряд Індії давно наголошує, що пріоритетом є енергетична безпека країни та закупівлі з найбільш вигідних джерел. До початку війни в Україні Індія майже не купувала російської нафти, але згодом стала її найбільшим покупцем. Тепер країна намагається поступово зменшити залежність від російської нафти через брак доступних і дешевих альтернатив. Протистояння між Нью-Делі та Вашингтоном призвело до того, що індійські нафтопереробники скорочували закупівлі під час найбільшого тиску з боку США, але знову збільшували їх, коли увага зменшувалася.

За даними аналітичної компанії Vortexa, станом на четвер до Індії прямувало майже 60 млн барелів російської нафти. Приблизно половина цього обсягу прямує до порту Сікка, який використовує компанія Reliance. Jacklyn, танкер, який потрапив під санкції ЄС та Великої Британії, був помічений у порту з нафтою з російського Далекого Сходу, згідно з даними відстеження суден і звітом портового агента.

Трейдери, які регулярно постачають нафту цим компаніям, зазначили, що індійські нафтопереробники останнім часом не робили панічних закупівель неросійської нафти. Російські сорти, зокрема Urals, становлять близько третини імпорту Індії та зазвичай коштують на кілька доларів дешевше за нафту з Близького Сходу, Африки чи Америки, що робить їх привабливими.

Постачання російської нафти до Індії в жовтні, за оцінками Kpler, становитиме в середньому близько 1,7 млн барелів на день — приблизно на 6% більше, ніж у вересні, але трохи менше, ніж рік тому.

Трамп не уточнив термінів, у які Індія має скоротити закупівлі російської нафти, і не повідомив, як Вашингтон може контролювати або забезпечувати виконання цього процесу, але зазначив, що закупівлі не припиняться негайно.