Bloomberg: Експорт російської нафти скоротився до мінімуму за час війни

Експорт нафтопродуктів із Росії впав до найнижчого воєнного рівня після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах, що знизило обсяги виробництва.

Про це пише Bloomberg.

Загальні обсяги постачання нафтопродуктів скоротилися до 1,94 млн барелів на добу за перші 15 днів місяця, що може стати найнижчим середнім показником від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Згідно з даними за вересень, відбулося помітне скорочення морських постачань. За даними Vortexa Ltd., обсяги відвантажень із російських портів знизилися приблизно на 300 тис. барелів на добу у порівнянні з трьома попередніми вереснями. Водночас цифри ще можуть зрости, коли з’являться нові партії.

Експорт сирої нафти також різко впав у тиждень до 14 вересня з останніх піків через скорочення постачань із Балтики після ударів українських дронів по ключових об’єктах регіону, свідчать дані відстеження танкерів Bloomberg.

Атаки на ключові російські заводи знизили переробку в країні до менш ніж 5 млн барелів на добу, що призвело до зростання дефіциту бензину та розгляду питання про продовження заборони на експорт цього пального до жовтня.