Економіка

Bloomberg: Нафтогазові доходи Росії впали до мінімуму за останній рік

14 Вересня 2022 11:10
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Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до найнижчого рівня за останній майже рік, незважаючи на значне зростання цін, свідчать дані звіту, опублікованого агентством Bloomberg.

Згідно з цими відомостями, надходження до російської скарбниці від продажу викопного палива, що становлять понад третину бюджету країни, у серпні скоротилися до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів). Це найнижчі надходження з червня 2021 року, показують обчислення на основі інформації, наданої російським міністерством фінансів.

Це на 13% менше, ніж на місяць раніше, і на 3,4% нижче, ніж рік тому.

Це неминуче позначається на російському бюджеті. У понеділок мінфін звітував про витрати та доходи бюджету за січень-серпень цього року.

З цих даних випливає, що профіцит бюджету, тобто різниця між доходами та видатками, становив за перші дев’ять місяців року всього 137 млрд рублів.

Дані показують, що з кожним місяцем зменшується профіцит бюджету. Якщо за січень-травень він становив майже 1,5 трлн. рублів, то в січні-липні – вже 482 млрд. рублів.


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