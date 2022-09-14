Bloomberg: Нафтогазові доходи Росії впали до мінімуму за останній рік

Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до найнижчого рівня за останній майже рік, незважаючи на значне зростання цін, свідчать дані звіту, опублікованого агентством Bloomberg.

Згідно з цими відомостями, надходження до російської скарбниці від продажу викопного палива, що становлять понад третину бюджету країни, у серпні скоротилися до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів). Це найнижчі надходження з червня 2021 року, показують обчислення на основі інформації, наданої російським міністерством фінансів.

Це на 13% менше, ніж на місяць раніше, і на 3,4% нижче, ніж рік тому.

Це неминуче позначається на російському бюджеті. У понеділок мінфін звітував про витрати та доходи бюджету за січень-серпень цього року.

З цих даних випливає, що профіцит бюджету, тобто різниця між доходами та видатками, становив за перші дев’ять місяців року всього 137 млрд рублів.

Дані показують, що з кожним місяцем зменшується профіцит бюджету. Якщо за січень-травень він становив майже 1,5 трлн. рублів, то в січні-липні – вже 482 млрд. рублів.