Суспільство

Блогерка зняла на відео розташування сил ППО та опублікувала його в соцмережах: їй вручили підозру

12 Липня 2023 16:52
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ппо, фото, соцмережі

У Києві затримали горе-блогерку, яка зняла на відео місце розташування систем ППО та опублікувала це у соціальних мережах. Її уже затримали. 

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. 

За даними слідства, жителька Києва у травні 2023 року зняла на відео розташування сил ППО та роботу їхню роботу. Відео вона опублікувала в одному із месенджерів. Цим вона завдала загрози інформаційній безпеці людей та національній безпеці держави.  

Правоохоронці розшукали горе-блогерку та вручили їй підозру. 

“За місцем проживання фігурантки був проведений невідкладний обшук та вилучено технічній засіб, який використовувався для поширення заборонених матеріалів.   Вирішується питання про обрання вказаній особі запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні. 

34-річній мешканці м. Києва оголосили підозру через поширення несанкціонованої інформації про розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану ( ч. 2 ст. 114-2 КК України)

У прокуратурі додали, що близька родичка блогерки також знімала роботу ППО та публікувала це в Інтернеті. Їй також оголосили про підозру. 


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