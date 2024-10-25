Блінкен відвідає Лондон для зустрічі з йорданським та еміратським колегами

25 жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту у Лондон зустрінеться з лідерами трьох близькосхідних країн.

Про це повідомив речник Держдепу США, цитує CNN.

Як передає агентство, розмови Блінкена із міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді та його колегою з Об’єднаних Арабських Еміратів Абдаллою бін Заїдом аль-Нахайяном, ймовірно, будуть присвячені зусиллям, спрямованим на підтримку планів щодо забезпечення стабільності, безпеки та відновлення у секторі Газа після завершення війни.

Очікується, що його зустріч з тимчасовим прем’єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті буде присвячена триваючій ізраїльській військовій кампанії проти Хезболли, яка призвела до масових жертв серед цивільного населення Лівану, в тому числі в столиці Бейруті.

Агентство зауважило, що зупинка американського дипломата у Великій Британії є останньою очікуваною зупинкою в його поїздці, яка включала візити до Ізраїлю, Саудівської Аравії та Катару.