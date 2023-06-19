Блінкен та Сі провели переговори в Пекіні

Держсекретар Ентоні Блінкен та голова КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Пекіні. Переговори тривали близько півгодини і стали заключною частиною програми дводенного перебування Блінкена в Китаї, повідомляє Голос Америки.

Про те, чи відбудеться зустріч держсекретаря із главою КНР, не було відомо до останнього моменту. Держдепартамент підтвердив її лише вранці 19 червня.

Попереднього разу китайський лідер зустрічався із головою зовнішньополітичного відомства США у 2018 році. Керівником Держдепартаменту тоді був Джон Салліван.

Сьогоднішня зустріч може сприяти проведенню саміту лідерів США та КНР пізніше цього року, зазначає видання.

“Дві сторони провели відверті та докладні обговорення. Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане держсекретар, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію відносин між Китаєм і США”, — сказав Сі, звертаючись до Блінкена.

У свою чергу, глава Держдепартаменту зазначив, що Вашингтон підтримує політику одного Китаю і не визнає незалежність Тайваню. США не прагнуть нової холодної війни, підкреслив Блінкен.

У неділю держсекретар зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Переговори тривали понад п’ять годин. За підсумками зустрічі один із чиновників Держдепартаменту розповів журналістам, що обидві сторони продемонстрували прагнення знизити напруженість. Водночас, за словами представника США, між Вашингтоном і Пекіном, як і раніше, залишаються глибокі розбіжності з низки питань. Подробиць співрозмовник не навів.

Основними завданнями візиту Блінкена до Пекіна ЗМІ називали зниження напруженості у відносинах між двома країнами, пом’якшення торгових конфліктів та обговорення війни Росії проти України.

Про конкретні домовленості сторін поки не повідомляється.