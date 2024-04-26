Політика

Блінкен пригрозив Китаю новими санкціями через допомогу РФ

26 Квітня 2024 15:57
росія, китай, сша
Ентоні Блінкен та Сі Цзіньпін / Фото: EPA

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай утриматися від допомоги Росії у її загарбницькій війні проти України.

Таку заяву Блінкен зробив після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає NBC News.

“Росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю”, – акцентував держсекретар США.

За словами держсекретаря США, Пекін надає Москві товари подвійного призначення, наприклад, верстати та мікроелектроніку. Це робить Китай найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази РФ.

Також Блінкен допустив можливість розширення санкцій Вашингтона проти Пекіна за допомогу Москві.

“У випадку зі США ми вже запровадили обмеження проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко сказав про це на своїх сьогоднішніх зустрічах”, — додав Блінкен.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Квітня 2024 15:57

Блінкен пригрозив Китаю новими санкціями через допомогу РФ
26 Квітня 2024 15:02

У Харкові лудоман застрелив дружину та доньку
26 Квітня 2024 13:30

Голова МЗС Латвії Байба Браже прибула до Києва
26 Квітня 2024 13:25

За Сольського внесли заставу у майже 76 мільйонів
26 Квітня 2024 11:20

Україна отримає від Іспанії ракети до Patriot замість самої системи ППО – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки