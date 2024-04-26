Блінкен пригрозив Китаю новими санкціями через допомогу РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай утриматися від допомоги Росії у її загарбницькій війні проти України.

Таку заяву Блінкен зробив після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає NBC News.

“Росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю”, – акцентував держсекретар США.

За словами держсекретаря США, Пекін надає Москві товари подвійного призначення, наприклад, верстати та мікроелектроніку. Це робить Китай найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази РФ.

Також Блінкен допустив можливість розширення санкцій Вашингтона проти Пекіна за допомогу Москві.

“У випадку зі США ми вже запровадили обмеження проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко сказав про це на своїх сьогоднішніх зустрічах”, — додав Блінкен.