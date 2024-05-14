Суспільство

Блінкен прибув до Києва

14 Травня 2024 07:30
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блінкен
Ентоні Блінкен / Getty Images

У вівторок вранці потягом до Києва прибув Державний секретар США Ентоні Блінкен. 

Про це пише Reuters.

Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

Блінкен сподівається “послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі”, – сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що подорожують з Блінкеном.

“Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (і) дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою”.

Артилерія, ракети великої дальності і ракети ППО, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже надходять до українських військ, сказав урядовець.

Блінкен запевнить українських посадовців, включно з президентом Володимиром Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України, сказав посадовець.


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