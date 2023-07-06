Політика

Блінкен провів розмову з очільником МЗС Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО

6 Липня 2023 09:08
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швеція, блінкен, сша, нато

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої, зокрема, обговорювали питання вступу Швеції в НАТО.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллера.

Блінкен і Фідан говорили про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, а також про важливість збереження єдності Альянсу.

“Блінкен наголосив на важливості єдності НАТО в такий критичний час і закликав Туреччину підтримати вступ Швеції до Альянсу вже зараз”, – йдеться у заяві.

Крім того, під час розмови Блінкен обговорив із Фіданом важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.


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