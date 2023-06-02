Блінкен: Миру потрібна сильна Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав розв’язану Путіним війну проти України стратегічним провалом Росії.

Виступаючи у Фінляндії – останній країні, яка вступила до НАТО, Блінкен зазначив, що російському лідеру не вдалося досягти своїх цілей в Україні. Він сказав, що вторгнення послабило Росію в дипломатичному, економічному та військовому відношенні. При цьому війна проти України зміцнила ті самі союзи, які Москва прагнула послабити – НАТО та Європейський союз.

Блінкен зазначив, що Росія зараз опинилася у набагато гіршому стані, ніж до початку повномасштабної війни з Україною.

“Там, де Путін прагнув продемонструвати силу, він показав слабкість. Там, де він планував розділити, він об’єднав”, – заявив держсекретар США.

Блінкен застеріг від будь-яких мирних ініціатив, які можуть допомогти узаконити захоплення Росією території України. За його словами, передумовою початку переговорів між Києвом і Москвою має стати сильна Україна, здатна захищатися від будь-якої агресії.

“Хоча Путіну не вдалося досягти своїх цілей, він не відмовився від них. Він переконаний, що протримається довше, ніж Україна та її прихильники. У цьому Путін теж помиляється. Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами твердо віддані підтримці оборони України – сьогодні, завтра, стільки, скільки потрібно. І саме тому, що ми не маємо ілюзій щодо прагнень Путіна, ми вважаємо, що передумовою значущої дипломатії та реального миру є сильніша Україна”, – підкреслив держсекретар США.

Він зазначив, що Україна може розраховувати на серйозний пакет допомоги на саміті НАТО у Вільнюсі у липні.