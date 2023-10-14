Блінкен: Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями

Держсекретар Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан може незабаром вторгнутися до Вірменії, пише Politico.

Це вказує на глибину стурбованості адміністрації операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити коридор уздовж свого південного кордону, який зв’язує материковий Азербайджан з ексклавом, що межує з Туреччиною та Іраном. Алієв пригрозив вирішити питання «силовим шляхом».

У телефонній розмові 3 жовтня законодавці зажадали від Блінкена можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни до регіону Нагірного Карабаху.

Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає можливості притягнути Азербайджан до відповідальності і не планує продовжувати давню відмову, яка дозволяє США надавати військову допомогу Баку. Він додав, що Штати бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії у найближчі тижні.

У своїй заяві Держдепартамент відмовився коментувати це, але наголосив на прихильності відомства «суверенітету та територіальної цілісності Вірменії» та вирішенню конфлікту за допомогою «прямих переговорів».

Як повідомляє CNN, сенатор від Нью-Джерсі вже закликав Джо Байдена ввести санкції проти Азербайджану.

“Ільхам Алієв просувається вперед до своєї мети – захопити Південну Вірменію. Немає сумнівів у тому, що його режим знаходиться у піднесенному настрої після того, як зіткнувся з незначними наслідками вторгнення в Карабах”, – вважає сенатор Френк Паллоне.