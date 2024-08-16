Благодійний фонд, який збирав гроші на відбудову Охматдиту, відмовився перераховувати гроші на рахунки лікарні

Директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд, який збирав гроші на відбудову лікарні, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки медзакладу.

Про це Жовнір написав на своїй сторінці у Facebook.

“Зранку ми дізнались, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охматдит». Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО «Благодійний фонд “Охматдит – здорове дитинство”, – написав Жовнір.

Він додав, що лікарня розглядає можливість розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії, за його словами, є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

Голова благодійного фонду “Охматдит – Здорове дитинство” Євген Вембер в ефірі “Суспільне студія” підтвердив, що всі кошти, які зібрані для відбудови лікарні, знаходяться на рахунках фонду. Це понад 378 мільйонів гривень. Водночас, він додав, що фонд не отримував від лікарні офіційних запитів щодо необхідності перерахунку грошей, а у Міністерстві охорони здоров’я їм не дали пояснення, яким є правовий механізм перерахування грошей.

“Я підтверджую, що під будь-яку конкретну потребу ми готові перерахувати ці кошти, але на сьогодні жодного листа від лікарні ми не отримали. Правового механізму перерахувати дані кошти з благодійного рахунку одним траншем на рахунок лікарні, правове підґрунтя відсутнє для такого. Тому ми чекаємо правові механізми. Якщо нам нададуть такий правовий механізм, що ми можемо перерахувати ці кошти, то ці кошти будуть перераховані”, – сказав Вембер.

Згодом Володимир Жовнір підтвердив, що конкретних цільових призначень благодійному фонду не надавали, однак зараз фахівці роблять деталізований план пошкоджень.