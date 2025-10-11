Біткоїн падав до 104 782 доларів на тлі загострення торговельної війни США й Китаю

Найбільша у світі криптовалюта за ринковою вартістю продовжила зниження в п’ятницю після заяв президента США Дональда Трампа про різке посилення торговельних обмежень щодо Китаю.

Трамп оголосив про підвищення мит на китайський експорт до США до 100% і запровадження експортного контролю на «будь-яке критично важливе програмне забезпечення» у відповідь на нещодавні обмеження Китаю на постачання рідкоземельних мінералів, важливих для технологічної та іншої промисловості.

На тлі цих кроків глобальні фінансові ринки похитнулися, а індекс S&P 500 знизився більш ніж на 2%.

Станом на 17:20 ET (00:20 суботи за Києвом) біткоїн втрачав 8,4%, опустившись до 104 782 доларів. Друга за величиною криптовалюта ефір знижувалася на 5,8% — до 3637 доларів станом на 17:21 ET.

На 12:43 вартість біткоїна зросла до $112 001,70.