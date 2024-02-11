Білий дім шокований заявою Трампа про відмову допомагати НАТО

Білий дім різко розкритикував висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа про відмову допомагати союзникам по НАТО в разі нападу Росії на ці країни, передає Reuters.

“Заохочення вторгнень кривавих режимів” на територію найближчих союзників Вашингтона “жахає і тривожить”, а також ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, глобальну безпеку і стабільність економіки США, заявив офіційний представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Раніше того самого дня Трамп виступав перед своїми прихильниками в Південній Кароліні і розповів про одну із зустрічей із високопоставленими представниками Північноатлантичного альянсу. Як випливає зі слів екс-глави Білого дому, один із президентів “великої країни” запитав Трампа, чи будуть США захищати цю державу в разі нападу Росії. Американський політик, за його словами, відповів, що в разі несплати внесків до бюджету НАТО він не став би на захист країни, на яку було скоєно напад, і навіть “заохочував би” сторону, яка напала, “робити все, що їй заманеться”.

Трамп, який знову претендує на найвищу державну посаду в США, під час свого президентства не раз погрожував вийти з НАТО. Крім того, американський політик закликав держави довести розмір їхніх внесків до бюджету Північноатлантичного альянсу до чотирьох відсотків валового внутрішнього продукту.