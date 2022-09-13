Білий дім: Путіну все важче приховувати провали РФ в Україні

Президенту РФ Володимиру Путіну стає дедалі важче приховувати від росіян масштаби російських провалів в Україні. Про це заявив в інтерв’ю американській телекомпанії CNN координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Нещодавні військові успіхи української армії в Харківській області він назвав вражаючими, хоч і не став називати це великим переломом у війні в Україні .

“Я не знаю, чи можемо ми вже сьогодні назвати швидке просування українських військ великим поворотним пунктом, але очевидно, що військові зведення України вражаючі. Ми подбаємо про те, щоб продовжувати постачати українцям необхідні інструменти та ресурси для досягнення подальших успіхів”, – пообіцяв Кірбі. .

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку вересня Україна повернула під свій контроль 6000 квадратних кілометрів території на сході та півдні країни. Джон Кірбі утримався від оцінок того, скільки саме територій повернули українці, але зазначив, що операції ЗСУ “мали вплив на росіян, змусили їх відступити, залишити територію та піти з районів, де українці просуваються”.

Щодо стану російського військового контингенту в Україні Джон Кірбі сказав, що російські солдати від початку війни страждали від відсутності бойового злагодження, хорошого командування та бойового духу. “Вони втекли від бою навіть у перші кілька тижнів у Києві та його околицях”, – нагадав представник Білого дому.