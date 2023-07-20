Суспільство

Білий дім повідомив, що РФ замінувала підходи до українських портів

20 Липня 2023 08:45
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мінування, чорне море

У Білому домі заявили, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Адам Годж, повідомляє CNN.

За його словами, Росія також може атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну після рішення Кремля вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

“Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну”, – сказав Годж.


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