Біля Прилук “Ауді” влетіла у вантажівку: троє людей загинули

Учора ввечкері біля села Петрівське Сухополов’янської громади Черніговської області зіткнулись три автомобілі. Внаслідок ДТП загинули троє людей.

Про це повідомили в нацполіції.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля «Ауді», здійснюючи обгін легковика «Фольксваген», виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажівкою з напівпричепом.

“У результаті автопригоди всі троє чоловіків, які перебували в автомобілі «Ауді», загинули. Водії та пасажири інших автомобілів не постраждали.

Транспортні засоби поліцейські вилучили до відділу поліції”, – йдеться у повідомленні.

Слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).