Кримінал

Біля Прилук “Ауді” влетіла у вантажівку: троє людей загинули

4 Травня 2024 13:18
читать на русском →
дтп
Поліція розслідує обставини смертельної ДТП у Прилуцькому районі Чернігівщини / Фото НПУ

Учора ввечкері біля села Петрівське Сухополов’янської громади Черніговської області зіткнулись три автомобілі. Внаслідок ДТП загинули троє людей.

Про це повідомили в нацполіції.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля «Ауді», здійснюючи обгін легковика «Фольксваген», виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажівкою з напівпричепом.

“У результаті автопригоди всі троє чоловіків, які перебували в автомобілі «Ауді», загинули. Водії та пасажири інших автомобілів не постраждали.
Транспортні засоби поліцейські вилучили до відділу поліції”, – йдеться у повідомленні.

Слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Травня 2024 11:51

Відсьогодні скасовано статус “обмежено придатний”
4 Травня 2024 14:47

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
4 Травня 2024 12:34

ISW: Шойгу, ймовірно, намагається стримати внутрішні очікування напередодні наступу РФ
4 Травня 2024 12:04

Reuters: НБУ запроваджує найбільші заходи з валютної лібералізації у воєнний час
4 Травня 2024 10:09

У Харкові викрита банда сутенерів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки