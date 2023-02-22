Біля посольства РФ у Берліні встановлять підбитий в Україні російський танк

У річницю початку широкомасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого, навпроти російського посольства буде виставлено підбитий в Україні російський танк T-72, передає DW.

З ініціативою встановити танк виступили організатори музею Berlin Story Bunker Енно Ленце та Віланд Гібель. У червні поточного року влада центрального округу Берлін Мітте відмовила їм, аргументуючи міркуваннями пієтету та зовнішньополітичних інтересів ФРН. Однак у жовтні адміністративний суд німецької столиці зобов’язав владу міста видати відповідний дозвіл.

Суд дійшов висновку, що не має значення, чи ця акція є мистецтвом чи ні, оскільки йдеться про свободу вираження думок. На думку суддів, видачі дозволу не перешкоджають будь-яким побоюванням щодо порушення дорожнього руху, оскільки ділянка вулиці, на якій планується встановити уламки танка, і так закрита для автотранспорту. Оскільки підбитий танк має простояти лише два тижні, його установка не вплине на архітектурний вигляд кварталу. Судді також зазначили, що міркування пієтету та зовнішньополітичних інтересів Німеччини не належать до “дорожнього права”, спираючись на яке влада округу мала розглядати заявку.