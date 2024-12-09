Біля поліцейського відділку у Харкові підірвали вибухівку 

У Харкові поблизу поліцейського відділку в Холодногірському районі стався вибух, в результаті якого будівля отримала пошкодження, але люди не постраждали.

Про це повідомила в Телеграмі поліція Харківської області.

“Поліція перевіряє факт вибуху в Холодногірському районі Харкова. Невідомі підірвали вибуховий пристрій неподалік від центрального входу адміністративної будівлі місцевого відділу поліції”, — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався 9 грудня близько 16:30. Вибух пошкодив вікна будівлі, але жертв немає.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд та встановлює осіб, причетних до події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.