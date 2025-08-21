Більшу частину Україну накриють грози, шквали та град: де збережеться сонячна погода

У п’ятницю, 22 серпня, погода в Україні буде контрастною: на заході прогнозують дощі й прохолоду, а на сході та півдні збережеться літня спека. Подекуди очікуються грози, град і шквали.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“У західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, вдень, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.

На решті території опадів не передбачається. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі становитиме +12…+17 °C, вдень +17…+22 °C. На решті території вночі очікується +15…+20 °C, вдень +28…+33 °C, у північних областях +20…+25 °C.