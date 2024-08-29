Більшість українців не готові поступитися територіями (опитування)

Третина населення України проти того, щоб починати переговори з Російською Федерацією, доки та не звільнить усі захоплені нею українські території. Кожен п’ятий українець вважає перемовини про мир можливими прямо в цю мить і не вимагає особливих передумов.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 8-15 серпня.

“Станом на серпень 2024 року в українському суспільстві немає однозначної визначеності щодо того, за яких саме умов можливі переговори про припинення війни з Російською Федерацією. З одного боку, відносна більшість – 32% – говорять про те, що переговори про мир з Росією можливі лише після звільнення абсолютно всіх українських окупованих територій”, — розповідає голова напряму “Регіональна безпека і дослідження конфліктів” Фонду “Демократичні ініціативи” Марія Золкіна.

Водночас громадська думка поділилася майже рівнозначно на тих, хто допускає перемови з агресором винятково задля звільнення військовополонених і заручників (19%), тими, хто вважає переговори про мир можливими хоч зараз (20%), і прихильниками тези “З Росією домовлятися неможливо в принципі” (18%).

Соціологи зазначають, що серед мешканців Півдня найвища в країні готовність до перемов без особливих передумов. На другому місці — представники Сходу. Прихильників обов’язкової умови — звільнення територій — найбільше в центральному макрорегіоні.

На які поступки готові йти українці у питанні завершення повномасштабної війни

“Переважна більшість українців, так само як і протягом попередніх років, продовжує демонструвати свою неготовність виконувати ті вимоги Росії, які та наполегливо просуває як вимоги до України для завершення війни”, — додає Золкіна.

Згідно з дослідженням, 9% опитаних заради початку мирних переговорів готові визнати окуповані території частиною Росії. Але переважно респонденти, 81%, з цим твердженням не погоджуються.

“Ані для молоді, ані для старшого населення визнання українських територій частиною Росії є неприйнятним навіть в рамках переговорів для завершення війни”, — зазначила Золкіна. Вона звертає увагу на єдність громадян у цій позиції — представники всіх регіонів, від заходу до сходу, вважають це неприйнятним.

Як і торік, більш ніж половина опитаних проти того, щоб Україна поступалася майбутнім членством в НАТО чи Європейському Союзі: 67% і 71% відповідно.

Дослідження провели у підконтрольних уряду регіонах України, опитавши 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка — не більш ніж 2,3%. Але також можливі додаткові систематичні відхилення вибірки, зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.