Більшість киян вже з електрикою, у кількох областях тривають аварійні відключення

Після нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти України фахівці відновили частину пошкодженого обладнання, повідомило «Укренерго». Завдяки цьому триває процес підключення споживачів, зокрема на Лівобережжі Києва.

Аварійні відключення залишаються чинними у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях. У Запорізькій області вони застосовуються для промислових споживачів. На Чернігівщині одночасно діють три черги знеструмлень через наслідки попередніх атак на енергетичні об’єкти.

В «Укренерго» зазначили, що ліквідація наслідків триває у всіх постраждалих регіонах. Енергетиків просять споживати електроенергію ощадливо.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що вранці понад 5800 будинків залишалися без світла, а понад 7000 — без води. Станом на день заживлено понад 540 тисяч споживачів, із них 80 тисяч — лише за останні години. Водопостачання відновлено по всій мережі, триває підйом тиску.

У столиці працюють пункти незламності, бювети, організовано підвіз води, відновлено роботу транспорту. Через наслідки атаки було змінено режим роботи закладів освіти та охорони здоров’я.

За словами Ткаченка, усі пожежі в житлових будинках ліквідовано, допомогу отримали 12 постраждалих. У Печерському районі діє гуманітарний штаб, мешканців забезпечують необхідною підтримкою.

«Сьогодні кияни проробили колосальну роботу. І продовжують її робити. Дякую всім нашим медикам, вчителям, фахівцям, головам районів за роботу в непростих умовах», — зазначив керівник КМВА.

Він додав, що від початку року інтенсивність атак на столицю зросла у десятки разів, тому необхідно бути готовими до повторення подібних ситуацій.