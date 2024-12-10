Більшість українців  підтримують вступ до НАТО за моделлю Західної Німеччини (опитування)

Більше 70% українців підтримують вступ України до НАТО за так званою моделлю Західної Німеччини, де гарантії Альянсу поступово поширювалися на різні частини країни.

Про це свідчать результати опитування проведене на замовлення Центру “Нова Європа”.

Респондентам пропонували оцінити ідею, за якою Україна могла б спочатку отримати гарантії безпеки за статтею 5 договору про НАТО лише на тих територіях, що не перебувають під окупацією Росії.

Аналогічно, Західна Німеччина стала членом НАТО у 1955 році, тоді як східні території приєдналися до Альянсу лише після об’єднання країни через майже 40 років.

Попри підтримку поступового вступу, у Центрі “Нова Європа” зазначають, що український сценарій має ключову відмінність: запрошення до НАТО повинно охоплювати всі міжнародно визнані кордони України.

Опитування проводили в період від 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% із ймовірністю 0,95%.