Суспільство

Понад 330 громадян України чекають евакуації із Гази

23 Жовтня 2023 11:25
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ізраїль, війна, евакуація

На евакуацію зі Смуги Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі.

Про це повідомляє посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в етері “Радіо Свобода“.

“На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там.

Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги. Крім того, що формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян”.

Корнійчук додав, що окрім евакуації громадян України, посольство також допомагає вивезти зі Смуги Гази громадян інших держав.

“Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз мова йде про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками”, – каже посол.


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