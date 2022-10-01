Суспільство

Білорусь тримає біля кордонів України до семи батальйонно-тактичних груп

1 Жовтня 2022 16:12
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білорусь, кордон

Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Білоруські військові продовжують тренуватись та налагоджувати інфраструктуру для сил росії.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Нам відомо, що республіка Білорусь є союзником рф у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території республіки, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки», – заявив він.

За словами Наєва, наразі випадків посилення з боку рф на території Білорусі не помітили.


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