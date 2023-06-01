Білгородського губернатора просять оголосити режим НС у Шебекіно

Жителі Білгорода просять губернатора регіону в соцмережах оголосити режим НС в Шебекіно, що зобов’яже регіон компенсувати його мешканцям оренду житла після евакуації. Коментарі про це В’ячеслав Гладков ігнорує. Про це пише “Агентство”.

Як розповіла “Агентству” місцева мешканка, через масований обстріл місто залишило велика кількість людей, вони розмістилися не лише у пунктах тимчасового перебування, а й у родичів. У городян дуже невисокі зарплати, тому без виплат їм буде важко тимчасово влаштуватися на новому місці. “Я не розумію, чому не вводять режим НС, чому не оголошують евакуацію”, – дивується жінка.