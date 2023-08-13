Bild: Україна отримає з Німеччини БПЛА нового покоління

Німецький концерн Rheinmetall до кінця року передасть Україні розвідувальні БПЛА нового покоління Luna NG, пише видання Bild.
Крім виконання розвідувальних функцій, безпілотник LUNA NG може нести до восьми квадрокоптерів Hero R із озброєнням.
Hero R створений у співпраці з ізраїльським виробником UVision.
Комбінація LUNA NG та Hero R поєднує переваги розвідки та високоточного завдання удару.
Просто скидаючи снаряди, БПЛА з розмахом крил близько 5 м не зміг би досягти такої точності, як квадрокоптер.