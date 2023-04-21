Bild: Коли на Харків падають бомби, Світлана йде за покупками в Prada

У Світлани Маніович немає проблем. Вона є дружиною військового злочинця Тимура Іванова, заступника міністра оборони Росії з травня 2016 року. Рука об руку зі своїм босом Сергієм Шойгу і диктатором Володимиром Путіним він вбиває дітей, катує жінок і чоловіків і обезголовлює солдатів, пише Bild.

У той час як в Маріуполі доводилося вибирати між смертю від бомби (вийти з укриття) і голодною смертю (залишитися в укритті), Світлана обирала, де робити покупки – в Chanel, Prada або в елітному магазині дорогоцінного каміння. Шопінг у Парижі, катання на лижах у хутряних куртках у розкішному французькому містечку Куршевель, відпочинок на Середземному морі – так наповнює своє життя Світлана.

“При вивченні її графіка виникає огида”, – зазначає Bild.

17 березня 2022 року: під завалами розбомбленого театру в Маріуполі тривають пошуки тих, хто вижив.

Світлана приземляється в Парижі. Її возять до Джоела Артура Розенталя. Він власник ювелірного магазину, який доступний лише за запрошеннями. Ціни на коштовності астрономічні.

23 березня 2022: Вночі бомбили Київ. Люди копають могили на подвір’ях.

Світлана поспішає до Лондона в Євросіті, щоб ненадовго відвідати сина, який там живе. Увечері вона повертається в Париж. Її дочка живе на Лазурному березі. Кожного літа родина відпочиває там.

25 березня: росіяни здійснили 55 бомбардувань Харкова.

Світлана робить покупки в Prada в Парижі. Її рахунок: 8000 євро.

Санкції? Які санкції?.. Для таких жінок, як Світлана Маніович, їх немає. Як дружина російського чиновника, вона не знає елементарних турбот – вона як завжди купається в розкоші, якою безсоромно хизується. Вона купує в елітних магазинах діамантові сережки, такі великі, що мочки вух повинні порватися. На оптові закупівлі діє олігархічна знижка. Як завжди розраховується тільки готівкою.

Все абсолютно законно! З одного боку, Люксус-Світлана давно має ізраїльське громадянство, а з іншого – розлучилася з чоловіком у серпні 2022 року, після п’яти місяців війни. Принаймні на папері. Це практично, тому що вона може продовжувати жити на Заході, який, згідно з російською пропагандою, такий злий, і жити на кровні гроші свого чоловіка.

Як Тимур Іванов «заробив» гроші на діаманти та коштовний одяг? Наприклад, він відповідає за реконструкцію Маріуполя. Кілька нових багатоквартирних будинків уже стоять, як потьомкінські села, в повністю поголеному бомбами українському портовому місті, яке Путін відвідав у середині березня з пропагандистською метою. Фірма, яка будує будинки, має давати хабарі Іванову. Вона також будує для нього дачу – яку, звичайно, не порівняти з альтанкою – це гігантська вілла.