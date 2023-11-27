Безуглу пропонують виключити з фракції

Майбутнє Мар’яни Безуглої можуть обговорити на найближчому засіданні президентської фракції, каже заступниця Арахамії.

Народні депутати від Слуги народу (СН) обурені заявами своїй однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

Про це NV повідомила Галина Янченко, заступниця голови фракції партії Слуга народу.

За її словами, цілком імовірно, що наступне засідання фракції буде присвячено воєнним питанням. На засіданні також можуть обговорити й публічні дописи Безуглої. При цьому поки не відомо, коли саме депутати СН зберуться на засіданні.

Янченко повідомила, що реакція «слуг» з приводу заяв Безуглої буде зрозуміла за результатами зібрання, якщо це питання на ньому все-таки будуть обговорювати. Водночас за інформацією NV, деякі нардепи запропонували розглянути можливість виключення Безуглої з фракції.

Заступниця Арахамії ж зазначила, що «недоречні» пости Безуглої викликали хвилю обурення серед депутатів СН. Їх активно обговорюють у внутрішніх комунікаціях.

Янченко наголосила, що бачення Безуглої не збігається з позицією президентської партії. Вона додала, що практично кожен депутат фракції так чи інакше докладає зусилля до того, аби пришвидшити перемогу: хтось безпосередньо, перебуваючи на фронті, хтось проводячи активну дипломатичну роботу зі збільшення військової підтримки, а хтось збирає донати і сам жертвує кошти.

Заступниця керівника фракції зауважила, що не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з цинічним та жорстоким ворогом.

Безугла опублікувала низку дописів із звинуваченнями на адресу Залужного. Зокрема, вона заявила, що військове командування України «має піти», оскільки воно не надало «ніякого плану задуму на 2024 рік». Представниця президентської політсили, яка одночасно є заступницею голови парламентського комітету з нацбезпеки, також написала, що головнокомандувач ЗСУ нібито «сперечався з Міллі» та «заявляв, що дрони не потрібні».

У прес-службі Слуги народу заявили, що Безугла сама відповідає за свої слова. Командування ЗСУ на її звинувачення не реагувало.

Водночас багатьох громадських діячів і військових обурили заяви нардепки, їх підхопила російська пропаганда. Зокрема, очільник громадської організації Демократична сокира і військовий Юрій Гудименко назвав висловлювання Безуглої «злочином» і пообіцяв звернутися до СБУ.