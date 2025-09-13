Безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Уфі

Безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл» у місті Уфа, що розташований приблизно за 1400 кілометрів від кордону з Україною. На території підприємства спалахнула пожежа.

Глава Башкортостану Радий Хабиров підтвердив атаку. За його словами, один із безпілотників зазнав ушкоджень і впав на території заводу. Жертв і постраждалих немає. «Виробничий майданчик отримав незначні пошкодження, виникла пожежа, яку зараз ліквідують», – повідомив він.

Хабиров також заявив, що після цього було збито ще один безпілотник, а масштаби наслідків його падіння уточнюються. Російська влада інцидент офіційно поки не коментувала.