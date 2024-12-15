Політика

Безпілотники атакували Грозний
15 Грудня 2024 08:35
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бпла, росія
Атака БПЛА на Грозний 15 грудня 2024 року / Скриншот відео

Жителі Грозного повідомляють про прольоти безпілотників і вибухи. За їхніми словами, метою атаки стала база ОМОНу і спецполк поліції, пишуть місцеві ЗМІ.

На одному з відеозаписів у мережі видно дрон літакового типу, що пікірує на місто. У місці його падіння лунає вибух.

За словами очевидців вибухи сталися близько 7:45.

Офіційної інформації поки що немає.

Трьома днями раніше безпілотники вже атакували Грозний. Глава Чечні Рамзан Кадиров 12 грудня повідомляв, що чотири бійці дістали легкі поранення під час вибуху БПЛА над казармами спецполку поліції ім. Ахмата Кадирова.

Тим часом міноборони РФ заявляє про збиття п’яти українських дронів над Курською, Бєлгородською, Брянською областями і над Чорним морем.

У суботу ввечері жителі Сочі повідомляли про кілька вибухів над Лазаревським районом міста.

Звук досить сильного вибуху було чути також над Курськом.


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