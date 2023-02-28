Безпілотник упав поряд зі станцією “Газпрому” в Підмосков’ї

БПЛА впав за 100 метрів від газової компресорної станції “Воскресенськ” у Коломенському районі Підмосков’я.

Безпілотник виявили близько 11 години ранку у селі Губастове. Попередньо постраждалих немає, оперативники вже прямують на місце події. Вибуху після падіння не було.

ЗМІ пишуть про масову атаку дронів на Росію. За останню добу помітили безпілотники в п’яти регіонах — у Туапсе це закінчилося ударами по нафтобазі, а в Петербурзі в повітря довелося піднімати винищувачі.

За даними «Бази», вранці 27 лютого три безпілотники-камікадзе атакували Брянську область. Це сталося приблизно за півтора кілометри від кордону. Постраждала вежа зв’язку.

Близько півночі чотири безпілотники з вибухівкою впали в Білгородській області. Два з них упали біля житлових будинків та пошкодили чотири автомобілі, ще один розбився об стіну — його уламки потрапили до однієї з квартир, а всіх мешканців будинку довелося евакуювати. СВУ, закріплені на трьох безпілотниках, зрештою вдалося знешкодити вибухотехнікам. Четвертий дрон впав на дах супермаркету «Леон» і вибухнув, після чого почалася пожежа, що охопила покрівлю та 20 квадратних метрів усередині будівлі.

Також уночі в адигейському селищі Новий упав невстановлений літальний апарат. Як і у випадку з Білгородською областю, жертв та постраждалих через аварію немає, але БПЛА зруйнував одну з споруд на фермі. Про це заявив голова Адигеї Мурат Кумпілов.

Близько другої години ночі по нафтобазі «Роснефти» в Туапсе, ймовірно, вдарили два безпілотники. На території сталися вибухи і почалася пожежа, яку вдалося швидко загасити. В результаті ударами пошкодила будівля бойлерної поряд із нафтосховищем.

Вранці через невідомий об’єкт закрили 200 кілометрів повітряного простору над Петербургом. На перехоплення об’єкта, що йшов з боку Фінської затоки, відправили винищувачі, а всі цивільні літаки, що прямують до Пулкова, почали розгортати в небі. Також у місті оголосили план «Килим» – його вводять при незаконному перетині кордону або появі непізнаних об’єктів.