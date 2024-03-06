Техно

Бездротова зарядка – це щось більше, ніж просто  відсутність кабелів

6 Березня 2024 13:07
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Бездротовий зарядний пристрій – одна з найкращих розробок у світі смартфонів. Зародження бездротової технології можна віднести приблизно до 2012 року. У той час на ринок вийшли популярні смартфони, такі як Samsung Galaxy S III і Nokia Lumia 920. Обидва флагмани підтримували можливість індуктивної зарядки. Однак спочатку інноваційна функція не отримала особливої популярності.

У 2019 році бездротова зарядка переживає ренесанс

 Безкабельна технологія повернулася незабаром після того, як Apple представила цю опцію на своїх нових iPhone наприкінці 2017 року. Індуктивна зарядка також доступна в більшості нових смартфонів популярних брендів, таких як Samsung, Huawei і Sony. Сьогодні ця функція вважається мало не стандартом у світі смартфонів.

 До речі, перед купівлею нового пристрою варто перевірити, чи підтримує він бездротову зарядку. Навіщо? Ось основні причини використовувати бездротову передачу енергії.

  1. Звільняє від кабелів

 Звичайні кабелі, що постачаються в комплекті зі смартфонами, можуть заплутуватися, не завжди достатньо довгі та надійні. Бездротовий зарядний пристрій з цієї пропозиції https://www.aks.ua/catalog/zaryadnye-ustroistva/vhodnoe-podk/besprovodnoe-indukcionnoe повністю позбавляє нас від дротів. Просто покладіть і зарядіть. А за потреби можна просто схопити і пристрій готовий до використання.

  1. Зберігає роз’єм живлення

 Одна з найчастіших причин відвідування сервісного центру – це пошкодження або засмічення гнізда для зарядки. А ремонтувати або міняти цей компонент іноді дуже дорого. Щоб уникнути подібних неприємностей, слід зарядити смартфон бездротовою мережею. Це так просто.

  1. Наводить лад у домі

 Як часто нам доводиться вдаватися до пошуку свого смартфона? Це відбувається регулярно з великою групою користувачів.

У цьому разі бездротовий зарядний пристрій може виступати в ролі док-станції, на яку ми кладемо смартфон щоразу після завершення розмови або використання мережі. Згодом це стане звичним місцем для телефона і шукати його більше не доведеться.

  1. Полегшує роботу

 Дехто може подумати, що бездротовий зарядний пристрій – це просто гаджет для людей, які цінують технологічні інновації. Тим часом, індуктивна зарядка – надзвичайно корисне та практичне рішення, особливо на роботі, в офісі, коли нам час від часу телефонують або пишуть. Постійно від’єднувати та встановлювати кабель дуже незручно. Дріт може відвалитися, завалитися за стіл, за цим потрібно весь час стежити. А тут вам просто потрібно покласти смартфон на платформу зарядного пристрою. У випадку ж з бездротовою автомобільною зарядкою, вибрати яку можна на цьому сайті https://www.aks.ua/catalog/zaryadnye-ustroistva/vhodnoe-podk/avtomobilnoe-azu, телефон може виконувати функції навігатора, головного пристрою або медіа програвача, одночасно отримуючи порцію заряду енергії, якої бракує. І ніяких дротів, природно.


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