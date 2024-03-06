Бездротова зарядка – це щось більше, ніж просто  відсутність кабелів

Бездротовий зарядний пристрій – одна з найкращих розробок у світі смартфонів. Зародження бездротової технології можна віднести приблизно до 2012 року. У той час на ринок вийшли популярні смартфони, такі як Samsung Galaxy S III і Nokia Lumia 920. Обидва флагмани підтримували можливість індуктивної зарядки. Однак спочатку інноваційна функція не отримала особливої популярності.

У 2019 році бездротова зарядка переживає ренесанс

Безкабельна технологія повернулася незабаром після того, як Apple представила цю опцію на своїх нових iPhone наприкінці 2017 року. Індуктивна зарядка також доступна в більшості нових смартфонів популярних брендів, таких як Samsung, Huawei і Sony. Сьогодні ця функція вважається мало не стандартом у світі смартфонів.

До речі, перед купівлею нового пристрою варто перевірити, чи підтримує він бездротову зарядку. Навіщо? Ось основні причини використовувати бездротову передачу енергії.

Звільняє від кабелів

Звичайні кабелі, що постачаються в комплекті зі смартфонами, можуть заплутуватися, не завжди достатньо довгі та надійні. Бездротовий зарядний пристрій з цієї пропозиції https://www.aks.ua/catalog/zaryadnye-ustroistva/vhodnoe-podk/besprovodnoe-indukcionnoe повністю позбавляє нас від дротів. Просто покладіть і зарядіть. А за потреби можна просто схопити і пристрій готовий до використання.

Зберігає роз’єм живлення

Одна з найчастіших причин відвідування сервісного центру – це пошкодження або засмічення гнізда для зарядки. А ремонтувати або міняти цей компонент іноді дуже дорого. Щоб уникнути подібних неприємностей, слід зарядити смартфон бездротовою мережею. Це так просто.

Наводить лад у домі

Як часто нам доводиться вдаватися до пошуку свого смартфона? Це відбувається регулярно з великою групою користувачів.

У цьому разі бездротовий зарядний пристрій може виступати в ролі док-станції, на яку ми кладемо смартфон щоразу після завершення розмови або використання мережі. Згодом це стане звичним місцем для телефона і шукати його більше не доведеться.

Полегшує роботу

Дехто може подумати, що бездротовий зарядний пристрій – це просто гаджет для людей, які цінують технологічні інновації. Тим часом, індуктивна зарядка – надзвичайно корисне та практичне рішення, особливо на роботі, в офісі, коли нам час від часу телефонують або пишуть. Постійно від’єднувати та встановлювати кабель дуже незручно. Дріт може відвалитися, завалитися за стіл, за цим потрібно весь час стежити. А тут вам просто потрібно покласти смартфон на платформу зарядного пристрою. У випадку ж з бездротовою автомобільною зарядкою, вибрати яку можна на цьому сайті https://www.aks.ua/catalog/zaryadnye-ustroistva/vhodnoe-podk/avtomobilnoe-azu, телефон може виконувати функції навігатора, головного пристрою або медіа програвача, одночасно отримуючи порцію заряду енергії, якої бракує. І ніяких дротів, природно.