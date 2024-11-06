Політика

Вікторія Спарц здобула перемогу на виборах до Конгресу США
6 Листопада 2024 07:25
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вибори, сша
Вікторія Спарц / Фото з відкритих джерел

Американка українського походження Вікторія Спарц знову стала членом Конгресу США.

Про це повідомляє “Голос Америки“.

Минулого року Спарц оголосила, що не планує повторно балотуватися, але змінила своє рішення за кілька днів до кінцевого строку подачі документів. Її суперницею була демократка Дебора Пікетт, яка раніше служила в армії США.

На офіційному сайті кампанії Спарц зазначено, що вона отримала підтримку від асоціацій власників зброї, противників абортів і малого бізнесу.

Серед ключових пріоритетів програми Спарц: захист прав на володіння зброєю, скорочення державних витрат, посилення імміграційної політики та безпеки на південному кордоні, підтримка сильної армії, освітні реформи, прозорість уряду та зменшення регуляцій для підприємств.

Крім виборів президента, 5 листопада американці також обирали членів Конгресу. Переобираються 34 зі 100 сенаторів та всі 435 членів Палати представників. Наразі більшість у Сенаті належить демократам, а Палата представників під контролем республіканців. Відомо також, що партія Трампа стала ближчою до отримання більшості у Сенаті США.


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