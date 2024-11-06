Республіканці отримали більшість крісел у американському сенаті

Республіканська партія отримує контрольну більшість у Сенаті США.

В американському Сенаті загалом 100 місць, з яких зараз більшість належить Демократичній партії (48 демократів та троє незалежних сенаторів). Республіканці мають 49 місць.

За попередніми результатами виборів у США, партія Дональда Трампа здобуває більшість у Сенаті. Станом на 00:00 за Вашингтоном (07:00 за Києвом) республіканці вже отримали 51 місце, тоді як демократи – 42.

Партія, яка здобуде більшість у Конгресі (що включає Сенат і Палату представників), отримає більше можливостей реалізовувати власну програму, незалежно від того, хто займає посаду президента. Вона також матиме розширені повноваження у законотворчій діяльності та просуванні партійних ініціатив.

Під час виступу на переможному мітингу республіканець Рік Скотт висловив впевненість, що його партія здобуде більшість у Сенаті та він буде обраний його лідером.

Паралельно відбуваються вибори до Палати представників, де розігруються 435 місць. За попередніми результатами республіканці випереджають демократів із рахунком 178 проти 141.