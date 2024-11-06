Суспільство

На Луганщині через вихід шахтних вод на поверхню підтопило будинки 
6 Листопада 2024 08:49
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Луганська область
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В окупованій Ровенківській громаді Луганщини на поверхню піднялися шахтні води, що вже призвело до підтоплення будинків.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у селищі Михайлівка під водою опинилися приватні оселі. Поблизу цього населеного пункту розташовані виробничі майданчики трьох вугільних шахт – “Ровеньківської”, “71-ї” та “Луганської”. Раніше вони проводили відкачування шахтних вод, щоб уникнути забруднення ґрунту.

Однак після закриття цих шахт окупаційною владою відкачка води припинилася.

Лисогор підкреслив, що ситуація загрожує екологічною катастрофою для громади та всього району.


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