Трамп переможе у виборах з вірогідністю у 88% – NYT 

The New York Times оцінює шанси Дональда Трампа на перемогу у виборах на рівні 88%.

Про це пише NYT

Наразі Трамп має 214 голосів виборників, тоді як Гарріс – 179. Для перемоги кандидату необхідно здобути 270 голосів.

Виборчі дільниці вже закриті у більшості штатів, зокрема й у семи “хитких” штатах. На цей момент Трамп лідирує в п’яти “хитких” штатах, за винятком Мічигану. Він також утримує перевагу в Пенсильванії, де переможець отримає 19 голосів виборників.

За даними, наразі Гарріс підтримали 42,5 мільйона виборців (46,3%), тоді як Трампа – 48,2 мільйона (52,5%). Станом на 6:24 ймовірність перемоги Трампа зросла до 91%.