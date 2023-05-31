Політика

Берлін заявив про право Києва завдавати ударів по РФ, але є нюанс

31 Травня 2023 20:17
51
читать на русском →
бпла, німеччина

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт у відповідь на запитання кореспондента DW про атаку дронів на Москву.

Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовували німецьку зброю, додав Гебештрайт.

Водночас у Кремлі вже відповіли на позицію ФРН щодо ударів України по РФ, заявивши, що європейським державам, які “глибоко влізли в конфлікт на Україні”, рано чи пізно доведеться відповідати перед своїми народами.

“Рано чи пізно європейським державам і тим, хто активно вже вліз по вуха в цей конфлікт, доведеться замислитися і доведеться відповідати перед своїми народами, навіщо вони це роблять, тому що уникнути негативних наслідків у них не вийде”, – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту, цитує “Інтерфакс”.

За твердженням Пєскова, негативні наслідки в економічному плані ці країни нібито відчувають уже зараз. Речник президента РФ, приміром, переконаний, що Німеччина вже “увійшла в рецесію”, а інфляція перевищує сім відсотків. “Тобто щороку на сім відсотків бюргери стають біднішими, і щороку вони на сім відсотків менше заробляють”, – заявив Пєсков та додав, що, на його думку, німці терпіти це не будуть, адже “не люблять виходити із зони комфорту”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Травня 2023 19:45
30

Зеленський провів виїзну Ставку
31 Травня 2023 19:56
292

У ЗМІ просочилися подробиці атаки безпілотників на Москву
31 Травня 2023 19:10
353

Буданов потрапив у халепу: з його допомогою з України виїхав депутат-хабарник
31 Травня 2023 18:58
23

Генштаб: Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак
31 Травня 2023 18:27
114

Українська розвідка назвала “фейком маразматика” слова Путіна про удар по штабу ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
усі думки