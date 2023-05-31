Берлін заявив про право Києва завдавати ударів по РФ, але є нюанс

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт у відповідь на запитання кореспондента DW про атаку дронів на Москву.

Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовували німецьку зброю, додав Гебештрайт.

Водночас у Кремлі вже відповіли на позицію ФРН щодо ударів України по РФ, заявивши, що європейським державам, які “глибоко влізли в конфлікт на Україні”, рано чи пізно доведеться відповідати перед своїми народами.

“Рано чи пізно європейським державам і тим, хто активно вже вліз по вуха в цей конфлікт, доведеться замислитися і доведеться відповідати перед своїми народами, навіщо вони це роблять, тому що уникнути негативних наслідків у них не вийде”, – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту, цитує “Інтерфакс”.

За твердженням Пєскова, негативні наслідки в економічному плані ці країни нібито відчувають уже зараз. Речник президента РФ, приміром, переконаний, що Німеччина вже “увійшла в рецесію”, а інфляція перевищує сім відсотків. “Тобто щороку на сім відсотків бюргери стають біднішими, і щороку вони на сім відсотків менше заробляють”, – заявив Пєсков та додав, що, на його думку, німці терпіти це не будуть, адже “не люблять виходити із зони комфорту”.