Берегова охорона США все ще сподівається знайти живих у зниклому в Атлантиці апараті

Пошук підводного апарату “Титан”, який зник під час експедиції до затонулого “Титаніка”, все ще націлений на те, щоб знайти тих, хто вижив, заявив у середу координатор пошуково-рятувальної операції капітан берегової охорони США Джеймі Фредерік.

“Це саме пошуково-рятувальна місія, на 100%. Ми в самому розпалі пошуково-рятувальних робіт, і ми продовжимо використовувати всі ресурси, які є у нас, щоб знайти “Титан” і членів екіпажу”, – заявив Фредерік під час прес-брифінгу, його слова наводить CNN.

За його словами, у людей у підводному апараті, ймовірно, все ще є певний запас кисню, їжі та води.

Раніше в середу газета The Guardian повідомляла, що запасів кисню в апараті, згідно з розрахунками, вистачить не більше ніж на 24 години.

Фредерік заявив, що у цій ситуації необхідно зберігати оптимізм та надію.

Капітан берегової охорони повідомив, що зараз у пошуковій операції беруть участь п’ять надводних суден. Протягом наступних 24-48 годин їхня кількість збільшиться до десяти. Також зараз два дистанційно керовані підводні апарати обшукують води, ще кілька прибудуть до ранку четверга.

Він також додав, що наразі зона пошуку вдвічі перевищує територію американського штату Коннектикут (площа штату становить 14 357 квадратних кілометрів).

19 червня стало відомо, що підводний апарат, на борту якого перебували п’ятеро людей, зник в Атлантичному океані під час туристичної експедиції до “Титаніка”. У його пошуках беруть участь американські та канадські кораблі та літаки, а також плавуча база Polar Prince, з якою занурювався “Титан”. До рятувальних робіт також приєдналося судно французького океанографічного дослідницького інституту з освоєння моря.

Вартість одного місця у восьмиденній експедиції, яку пропонує компанія OceanGate Expeditions, становить $250 тис.

“Титанік” затонув 15 квітня 1912 після зіткнення з айсбергом під час рейсу з Саутгемптона в Нью-Йорк. У катастрофі загинули близько 1,5 тис. людей.